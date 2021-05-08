Тюменская область лидирует по трем показателям в рейтинге УФО. Фото: Вадим Бегун

Тюменская область лидирует по трем показателям в рейтинге УФО. Данные подготовил Тюменьстат.

Так, регион лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (54 кг), яиц (160 штук) на душу населения. Кроме того, впереди и по обороту розничной торговли (44,8 тыс. рублей на человека).

Первенство по вводу жилья на 1000 человек перешло к Свердловской области (89 кв. метров). Однако Тюменская область занимает первое место в рейтинге по вводу жилых домов индивидуальными застройщиками (63,2 кв. м общей площади на 1000 человек).

А вот по промышленному производству вперед вырвалась Челябинская область – индекс составил 110,6%. Здесь же сохраняется наибольший объем производства скота и птицы на убой (19,5 кг на человека).

Курганская область впервые попала в рейтинг УФО - с индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги. На конец февраля 2021 года к декабрю 2020 года здесь зафиксировано наименьшее значение в федеральном округе - 101,1%, передает «Вслух.ру».