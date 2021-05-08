В Тюмени зооволонтеры собрали корм для бездомных животных. Фото - news.utmn.ru.

В Тюмени зооволонтеры собрали 556 килограммов корма для бездомных животных. Активисты проекта «Рука помощи» Тюменского госуниверситета в октябре 2020 года в торговом центре «Остров» установили специальный контейнер для сбора.

– Суть нашего проекта заключается в оказании доступной помощи бездомным животным и участии горожан в акциях по сбору товаров для собак и кошек. Для этого мы решили установить контейнеры в торговых центрах города. До конца года мы хотим увеличить объем сбора продовольственных товаров до тонны через охват нескольких районов и более широких слоев населения, – отметила куратор проекта «Рука помощи» Евгения Колосова.

Стало известно, что всего планируется установить семь ящиков в торгово-развлекательных центрах Тюмени. Дополнительно волонтеры изготовят ящики для использования их в фестивалях и фотовыставках, передает «Тюменская линия».