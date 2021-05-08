Соцработникам Тюмени покажут основы оказания ранней помощи детям. Фото - "Аусонто Центрреабилитации" в ВК.

Более 40 специалистов организаций социального обслуживания Тюменской области повысят квалификацию и пройдут обучение основам оказания ранней помощи детям. Преподавать им будут специалисты Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства.

Курс повышения квалификации состоит из трех модулей, один из которых уже завершился 23 апреля. По итогам всего курса слушатели научатся углубленной оценке развития ребенка, составлению индивидуальной программы ранней помощи, познакомятся со специальными технологиями работы с детьми, имеющими различные заболевания.

– Ранняя помощь – комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям и их семьям. Они призваны как можно раньше выявить детей, имеющих ограничивающие их возможности заболевания, а также содействовать их оптимальному развитию, – сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.