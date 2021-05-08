Погода на 8 мая в Тюмени: плюс 23

В Тюмени плюс 23. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 мая, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Тюмени будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 11 градусов, днем – плюс 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 17 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.