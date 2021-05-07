Пурнефтегазовцы поздравили ветеранов Губкинского с Днем Победы

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» поздравили с праздником членов городской общественной организации «Ветеран». В гости к ветеранам пришли сотрудники предприятия, они принесли подарки, сладости, цветы и праздничные открытки, которые приготовили дети работников Общества в рамках корпоративного конкурса «Открытка ветерану».

Каждый год в преддверии 9 мая предприятие чествует ветеранов Великой Отечественной войны города на праздничном мероприятии. В этом году праздник прошел в стенах ГОО «Ветеран», нефтяники подготовили в подарок для всех членов ветеранской организации универсальные массажные подушки с подогревом. Подушки имеют несколько режимов работы и прекрасно подойдут для профилактического массажа людям старшего поколения.

С губкинской общественной организацией «Ветеран» ООО «РН-Пурнефтегаз» сотрудничает уже более 20 лет. Нефтяники поздравляют ветеранов с праздником, приглашают на концерты, а также реализуют совместные проекты. Так в 2020 году, в год юбилея Победы, «РН-Пурнефтегаз» помог реализовать давнюю мечту членов организации - в помещении ГОО «Ветеран» создан музей «Боевой славы».