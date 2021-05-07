К тюменскому ветерану с поздравлением нагрянул парад

Фото: Валерий Бычков

По тюменскому региону шагает добрая акция «Парад у дома ветерана», в рамках которой неравнодушные тюменцы поздравляют участников ВОВ, приходя к ним сами. Сегодня воспитанники центра «Аванпост», курсанты ТВВИКУ и юнармейцы поздравили Александра Семеновича Владыкина.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», несмотря на свои почтенные годы, ветеран не смог усидеть дома. Принимать Парад он решил не с балкона, а прямо перед молодыми бойцами. Герой сегодняшнего парада отдавал честь, проходящим строем ребятам, и по морщинистой щеке стекала слеза.

- Этот парад в мою честь очень тронул меня. Особенно, когда молодые люди проходили строем под марш «Прощание славянки». В памяти сразу всплыли картинки военных лет. Спасибо за это ребятам, - заключил Александр Семенович.