Ишимец обратился к врачу с черным волосатым языком

у пациента изменился вкус, появился неприятный запах изо рта, а язык сильно чесался Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ишимскую Областную больницу №4 г. обратился пожилой мужчина с жалобами на язык. Пациента тревожило ощущение инородного тела во рту, у него изменился вкус, появился неприятный запах изо рта, а язык сильно чесался. Оказалось, что долгое время мужчина жил с черным волосатым языком.

Такое заболевание носит медицинское название «гипертрофия сосочков языка». Лор-врач Александр Александрович, принявший пациента, столкнулся с такой проблемой впервые. Причины патологии до сих пор до конца не изучены.

Как правило, данное заболевание наблюдается у лиц среднего и пожилого возраста, преимущественно у мужчин. Основную группу пациентов составляют злостные курильщики, а также злоупотребляющие алкоголем.

- Не существует однозначно доказанных подходов и алгоритмов в лечении гипертрофии сосочков языка. Во многих случаях простая чистка языка зубной щеткой или скребком является достаточным методом для удаления и торможения роста удлиненных нитевидных сосочков, - заключил доктор.