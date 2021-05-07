Возле дома тюменского ветерана провели парад

Михаил Никишин, в годы войны командир танкового взвода, участвовал в битве за Кавказ, освобождал Украину и был ранен Фото: "Тюменская линия"

Для тюменского ветерана Михаила Андреевича Никишина провели парад возле его дома. Фронтовика поздравили военнослужащие тюменского гарнизона, воспитанники центра «Аванпост» и юнармейцы. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Военную песню «День Победы» исполнил у подъезда оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. За самоотверженную борьбу с врагом и отвоеванную свободу поблагодарили ветерана и выпускники ТВВИКУ. В приветственном слове они подчеркнули, что подвиг защитников Отечества не будет забыт будущими поколениями.

Михаил Никишин, в годы войны командир танкового взвода, участвовал в битве за Кавказ, освобождал Украину и был ранен. В 1945 году орденоносец участвовал в Параде Победы на Красной площади.

- Хочу всех поздравить с 9 мая, это знаменательный день. В истории таких побед было мало, благодаря нашему советскому народу мы смогли одолеть страшную фашистскую машину. Слава нашему народу! - заключил Михаил Никишин.