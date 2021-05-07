Стало известно, как будет работать тюменский общественный транспорт с 8 по 10 мая

Пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней Фото: Мария Толстихина

День Победы близко, а это значит, что подготовка к празднованию военной даты идет полным ходом. Готовится и МКУ «Тюменьгортранс», по решению которого уже намечен график передвижения общественного транспорта в период с 8 по 10 мая.

- В целях обеспечения транспортного обслуживания населения с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней, - сообщили в «Тюменьгортрансе».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни жители могут по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722, на сайте https://tgt72.ru/ в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».