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Общество7 мая 2021 9:32

Стало известно, как будет работать тюменский общественный транспорт с 8 по 10 мая

В День Победы транспортное обслуживание тюменцев будет проходить по особому графику
Мария Толстихина
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Пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней

Пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней

Фото: Мария Толстихина

День Победы близко, а это значит, что подготовка к празднованию военной даты идет полным ходом. Готовится и МКУ «Тюменьгортранс», по решению которого уже намечен график передвижения общественного транспорта в период с 8 по 10 мая.

- В целях обеспечения транспортного обслуживания населения с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней, - сообщили в «Тюменьгортрансе».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни жители могут по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722, на сайте https://tgt72.ru/ в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».