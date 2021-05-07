Ко Дню Победы для жителей Тюмени готовят вокальный перформанс

Горожане увидят представление под песню «Священная война» Фото: соцсети

В День Победы, 9 мая, в 21:30 на тюменской набережной пройдет вокальный перформанс «Без объявления», приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщает мультицентр «Контора пароходства».

Горожане увидят представление под песню «Священная война»:

— Мы решили поразмышлять о том, как звучит война. Из каких сегментов состоит её звук, какая у неё громкость. Столкнуть её с голосом человека, а затем разделить их, но при этом заставить звучать одновременно. Такой прием поможет отобразит разделение людей войной, — рассказал режиссер вокального перформанса «Без объявления» Никита Герасимов.

Перформанс пройдет в четырех местах Набережной: мост Влюбленных, лестница, ведущая вниз от ресторана CAFE 15/86, третий ярус набережной над фонтаном и около «Конторы пароходства». Артисты акапельно исполнят данную композицию.

Всего в перформансе примут участие 20 тюменских вокалистов. Они исполнят первых четыре четверостишия в контрапункт. Затем артисты сойдутся в точке, помолчат минуту и споют эту песню уже хором. Примерное время на каждой площадке — 8 минут. Артисты будут одеты в белую одежду.