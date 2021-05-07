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Общество7 мая 2021 5:59

Погода на 7 мая: тюменцев ждет дождь и даже снег

Местами порывы ветра достигнут 17 м/с
Мария Толстихина
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Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя

Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя

Фото: соцсети

Жаркая погода ненадолго заглянула в Тюмень: сегодня, 7 мая, тюменцев ждут осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Однако минусовые температуры синоптики все же не обещают.

Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом - такая картина ждет тюменцев судя по сводке МЧС региона.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами его порывы достигнут отметки 17 м/с. Температура ночью +1,+6, днем +15,+20.

Сегодня, 7 мая, работники связи, радиотехники и радиожурналисты отмечают профессиональный праздник – День радио.

Погода в Тюмени и Тюменской области