В «Университете третьего возраста» 55-летних студентов учат петь и рисовать

В «Университет третьего возраста» 55-летних студентов учат петь и рисовать Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Проект «Университет третьего возраста», в котором принимают участие студенты 55+, по традиции обновил весеннюю программу. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», направления, в основном, творческие.

Например, на факультете изобразительного искусства шесть тюменок пишут картины в акварельной технике. Дам уже научили создавать наброски, а скоро научат выстраивать сюжет и привыкать к особенностям краски. Кроме того, 12 человек записались на занятия по хоровому пению, а 17 – на факультет ораторского искусства.

По информации Регионального центра активного долголетия, большой популярностью пользуется и психологический факультет, занятия которого посещают 300-400 желающих. Большинство желающих записываются с сентября и до окончания учебного года. То же самое касается и языковых направлений. На факультете обучают английскому, немецкому и французскому языкам.