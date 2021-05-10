Как юным тюменцам поступить в высшее военно-учебное заведение? Фото: Татьяна Коркина

Юные тюменцы и их родители могут узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения в военном комиссариате Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия», консультации по всем вопросам можно получить по будням, с 9 до 18 часов, по телефону: 8 (3452) 79-19-07.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков уделяет большое внимание системной работе по популяризации поступления в ввузы. Например, в апреле 2021 года в военкомате прошел День открытых дверей, где студентам колледжей рассказали о силовых структурах, базирующихся в Тюменской области, поступлении на контрактную службу и возможностях подготовки к армии.