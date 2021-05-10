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Политика10 мая 2021 16:30

Как юным тюменцам поступить в высшее военно-учебное заведение?

О правилах поступления можно узнать в военном комиссариате Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Как юным тюменцам поступить в высшее военно-учебное заведение?

Как юным тюменцам поступить в высшее военно-учебное заведение?

Фото: Татьяна Коркина

Юные тюменцы и их родители могут узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения в военном комиссариате Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия», консультации по всем вопросам можно получить по будням, с 9 до 18 часов, по телефону: 8 (3452) 79-19-07.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков уделяет большое внимание системной работе по популяризации поступления в ввузы. Например, в апреле 2021 года в военкомате прошел День открытых дверей, где студентам колледжей рассказали о силовых структурах, базирующихся в Тюменской области, поступлении на контрактную службу и возможностях подготовки к армии.

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