Юноши Тюменского района охотно идут в армию, но призывы не обходятся без уклонистов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Задание на комплектование и срыва отправок команд на сборный пункт области не было. Об этом заявил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев, анализируя результаты призывной кампании 2020 года. По его словам, во время действия режима повышенной готовности, весенняя и осенняя призывные кампании прошли с соблюдением всех санитарных норм.

Из 1079 юношей Тюменского района, которых обследовали врачи Областной больницы №19, годными к военной службе признали 871 человека. Показатель увеличился на 10% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего у призывников обнаруживают болезни органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ.

А ещё военные комиссары ищут призывников, уклоняющихся от военной службы. На начало 2021 года в розыске находится 101 уклонист. В прошлом году нашли 87 уклонистов, которых все-таки призвали и отправили в войска. Личные дела семи из них передали в Следственный комитет.

Тем не менее, юноши Тюменского района хотят служить в армии, и весенний призыв продемонстрировал большое количество добровольцев.