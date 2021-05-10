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Здоровье10 мая 2021 14:18

Косметолог рассказала, как спасти кожу от старения из-за ультрафиолета

Нужно есть продукты, содержащие антиоксиданты, и пользоваться кремами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Косметолог рассказала, как спасти кожу от старения из-за ультрафиолета

Косметолог рассказала, как спасти кожу от старения из-за ультрафиолета

Фото: Татьяна Коркина

Употребление в пищу продуктов, содержащих антиоксиданты, поможет снизить процесс так называемого фотостарения. Об этом заявила косметолог-эстетист Яна Лукина. Фотостарение – это процесс ускоренного старения кожи, связанный с воздействием на неё ультрафиолетового излучение.

Когда на кожу светит солнце, на ней образуются активные молекулы (радикалы), разрушающие белки в тканях. Чтобы этого избежать, нужно есть продукты, содержащие антиоксиданты, сообщает «Тюменская область сегодня».

Кроме того, нужно использовать увлажняющие кремы, и тоже с антиоксидантами.

- Так мы блокируем ультрафиолетовые лучи на всех уровнях и нейтрализуем действие свободных радикалов, - отметила косметолог.

Будь здоровЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье