За год в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма, но подешевели услуги связи Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат привел очередной доклад о социально-экономическом положении Тюменской области. По его данным, рынок платных услуг в регионе потихоньку возвращается к допандемийным показателям.

Итак, оборот составил:

- В январе: 7 млрд 776 млн рублей;

- В феврале: 8 млрд 314,9 млн рублей;

- В марте: 8 млрд 477,5 млн рублей.

Общий объем за I квартал 20201 года составил 24 млрд 568,4 млн рублей, тогда как в прошлом году он был немногим больше – 24 млрд 735,7 млн рублей, сообщает «Вслух.ру».

Больше всего подорожали услуги зарубежного туризма, юридические услуги, бытовые услуги и медицинские услуги. Зато подешевели услуги связи. На прежнем ровне сохранились цены на услуги организаций культуры.