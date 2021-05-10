За год в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма, но подешевели услуги связи
Фото: Татьяна Коркина
Тюменьстат привел очередной доклад о социально-экономическом положении Тюменской области. По его данным, рынок платных услуг в регионе потихоньку возвращается к допандемийным показателям.
Итак, оборот составил:
- В январе: 7 млрд 776 млн рублей;
- В феврале: 8 млрд 314,9 млн рублей;
- В марте: 8 млрд 477,5 млн рублей.
Общий объем за I квартал 20201 года составил 24 млрд 568,4 млн рублей, тогда как в прошлом году он был немногим больше – 24 млрд 735,7 млн рублей, сообщает «Вслух.ру».
Больше всего подорожали услуги зарубежного туризма, юридические услуги, бытовые услуги и медицинские услуги. Зато подешевели услуги связи. На прежнем ровне сохранились цены на услуги организаций культуры.