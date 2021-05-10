Социальный эксперимент покажет, подойдут ли тюменцы к человеку, которому поплохело, или нет Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы от мала до велика примут участие в социальном эксперименте «Не медли – помоги!», которые проведут волонтеры-медики. Проект проверит, готовы ли тюменцы прийти на помощь к ближнему и умеют ли оказывать первую медицинскую помощь. Его реализуют на средства гранта (25 тысяч рублей), который выиграла студентка Тюменского ГМУ Валерия Николашкина на конкурсе «Моя идея».

По словам Валерии, проект привлечет внимание людей к изучению теоретических основ доврачебной помощи. С помощью актера авторы разыграют ситуацию, когда на глазах прохожих человеку становится плохо.

- Подойдут ли они к пострадавшему? Как будут действовать? Многие люди теряются и боятся навредить своими действия. Мы на месте покажем приемы спасения, а также снимем ситуацию на камеру, выложим в соцсетях и позовем тюменцев на тренинг доврачебной помощи. Планируем обучить до 40 человек, - цитирует Леру ИА «Тюменская линия».

Напомним, идеи тюменских волонтеров-медиков постоянно поддерживаются грантами. Например, в апреле 2021 года студентка того же вуза Наталья Бородина с успехом защитила проект «Искусство спасения» на конкурсе Росмолодежи. На его реализацию она может получить 117 тысяч рублей.