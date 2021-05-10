Тюменцам дали совет, где лучше бегать, чтобы не расквасить себе нос Фото: Татьяна Коркина

Риск получить травму спортсменам на грунтовых дорогах куда выше из-за ям, кочек и посторонних предметов. Об этом рассказал руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин. По его словам, из-за падения или спотыкания можно повредить сустав или порвать связку. А вот вероятность получить такие травмы на асфальте куда ниже.

- Каждый вид поверхности по-своему хорош, старайтесь бегать как по грунтовым, так и асфальтовым дорожкам. Однообразные нагрузки вызывают привыкание и снижают эффективность тренировок. Начинающим бегунам рекомендуем заниматься под присмотром тренера, - говорит Антон Терехин.

Он отметил, что на ровном асфальте бегается быстрее, да и мышцы работают более интенсивно, чем в лесу. Для того, чтобы снизить риски травмы, нужно соблюдать технику бега, а перед пробежкой – поприседать и попрыгать на скакалке.