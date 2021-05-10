Онкодерматолог рассказала, как дачникам защитить кожу от ультрафиолетовых лучей Фото: Татьяна Коркина

Длительное пребывание на солнце, ожоги, воздействие химических веществ, травмы кожи и родинок – вот основные причины рака кожи, который все чаще встречается у тюменцев. Среди самых распространенных заболеваний, которые можно встретить у жителей региона – меланома и базалиома. К особой группе риска относятся дачники, которые постоянно встречаются во всеми вышеперечисленными факторами.

Из-за внешнего воздействия кожа садовода, особенно пожилого, становится пигментированной, сухой и незащищенной. Основная причина этому – ультрафиолетовое облучение. Почти 90% случаев рака кожи развиваются на лице и шее, которые чаще всего подвергаются облучение.

Как рассказала онкодерматолог Медицинского города Оксана Семешко, в борьбе с вредителями садоводы часто используют ядохимикаты, но не пользуются средствами индивидуальной защиты.

- Наиболее предрасположены к возникновению заболевания люди со светлой кожей, поэтому они, как и те, кто много времени проводит под палящими солнечными лучами, должны подходить к мерам безопасности более ответственно, - подчеркнула Оксана Семешко.

Если избежать солнечного ожога все-таки не удалось, она советует воспользоваться средствами для лечения ожогов и не выходить из дома в часы пик. При химическом ожоге кожу нужно промыть большим количеством прохладной воды и смазать ранозаживляющими средствами, сообщает «Мегатюмень».