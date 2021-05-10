Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 мая 2021 9:47

Онкодерматолог рассказала, как дачникам защитить кожу от ультрафиолетовых лучей

Иначе можно запросто получить меланому или базалиому
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Онкодерматолог рассказала, как дачникам защитить кожу от ультрафиолетовых лучей

Онкодерматолог рассказала, как дачникам защитить кожу от ультрафиолетовых лучей

Фото: Татьяна Коркина

Длительное пребывание на солнце, ожоги, воздействие химических веществ, травмы кожи и родинок – вот основные причины рака кожи, который все чаще встречается у тюменцев. Среди самых распространенных заболеваний, которые можно встретить у жителей региона – меланома и базалиома. К особой группе риска относятся дачники, которые постоянно встречаются во всеми вышеперечисленными факторами.

Из-за внешнего воздействия кожа садовода, особенно пожилого, становится пигментированной, сухой и незащищенной. Основная причина этому – ультрафиолетовое облучение. Почти 90% случаев рака кожи развиваются на лице и шее, которые чаще всего подвергаются облучение.

Как рассказала онкодерматолог Медицинского города Оксана Семешко, в борьбе с вредителями садоводы часто используют ядохимикаты, но не пользуются средствами индивидуальной защиты.

- Наиболее предрасположены к возникновению заболевания люди со светлой кожей, поэтому они, как и те, кто много времени проводит под палящими солнечными лучами, должны подходить к мерам безопасности более ответственно, - подчеркнула Оксана Семешко.

Если избежать солнечного ожога все-таки не удалось, она советует воспользоваться средствами для лечения ожогов и не выходить из дома в часы пик. При химическом ожоге кожу нужно промыть большим количеством прохладной воды и смазать ранозаживляющими средствами, сообщает «Мегатюмень».

Будь здоровЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье