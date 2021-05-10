В двух тюменских школах строители монтируют инженерные сети и благоустраивают территории Фото: Татьяна Коркина

Строители приступили к отделочным работам в школах, которые строятся в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в школах на 1,2 тысячи мест в районе улиц Зелинского-Менделеева и в районе ЖК «Звездный» монтируют внутренние инженерные сети и благоустраивают территории.

Быстрый темп строительства школ в регионе стал возможен благодаря типовому проекту школы на 1,2 тысячи мест, который включен Минстроем РФ в реестр экономически эффективной проектной документации. Использование экономически эффективной проектной документации дает возможность повторить апробированные и успешно зарекомендованные технические и технологические решения.

Напомним, в Тюменской области сейчас строят 9 школ, три из которых находятся в Тюмени. Ещё 6 школ строят в Тобольском, Вагайском, Уватском, Ялуторовском и Тюменском районах. В 2021 году в регионе планируется начать строительство, как минимум, трех новых школ.