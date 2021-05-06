Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 мая 2021 14:28

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 увеличилось на 53 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюменской области на 6 мая 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 увеличилось на 53 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 увеличилось на 53 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 года увеличилось на 53 человека. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусную заразу подцепили 35 436 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 49 человек, за весь период – 33 697 человек. Из общего числа заболевших 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 4 571 человек остается под медицинским наблюдением, 201 человек – на перевахтовке.

Напомним также, что за сутки скончались 5 человек с подтвержденным коронавирусом.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Тюмени 2020: последние новости