Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 увеличилось на 53 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 мая 2021 года увеличилось на 53 человека. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусную заразу подцепили 35 436 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 49 человек, за весь период – 33 697 человек. Из общего числа заболевших 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 4 571 человек остается под медицинским наблюдением, 201 человек – на перевахтовке.

Напомним также, что за сутки скончались 5 человек с подтвержденным коронавирусом.