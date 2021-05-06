В Тюменской области за сутки умерли пять пенсионеров с подтвержденным коронавирусом
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В Тюменской области за прошедшие сутки погибли пять человек с подтвержденным коронавирусом. У всех была острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронических заболеваний. У некоторых из них – отягощенный анамнез, сообщили в оперативном штабе.
- 86-летняя женщина;
- 77-летняя женщина;
- 77-летняя женщина;
- 86-летний мужчина;
- 64-летний мужчина.
Таким образом, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 478 пациентов с коронавирусом.