В Тюменской области за сутки умерли пять пенсионеров с подтвержденным коронавирусом Фото: pixabay.com

В Тюменской области за прошедшие сутки погибли пять человек с подтвержденным коронавирусом. У всех была острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронических заболеваний. У некоторых из них – отягощенный анамнез, сообщили в оперативном штабе.

- 86-летняя женщина;

- 77-летняя женщина;

- 77-летняя женщина;

- 86-летний мужчина;

- 64-летний мужчина.

Таким образом, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 478 пациентов с коронавирусом.