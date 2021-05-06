Тюменские семьи активно участвуют в патриотической акции «Окна Победы». Фото: Богдан Алмаев

Ещё одна тюменская семья присоединилась к всероссийской акции «Окна Победы». Известный общественник, лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев, его жена Юлия, 7-летний сын Герман и 14-летняя дочь Даша украсили окна квартиры бумажными голубями и надписью «9 мая».

– У меня прадед был убит под Берлином, и у моей жены прадед тоже в Германии погиб в 1945 году. Для нашей семьи День Победы очень важен, и передача информации о нем не менее важна, – рассказал Максим Шереметьев.

По словам Максима, в акции «Окна Победы» семья поучаствовала впервые. Из-за пандемии коронавируса такие мероприятия помогают чувствовать себя «сопричастными к великому празднику». Во время работы над украшениями, супруги рассказывают детям о том, какой вклад в Победу внести их деды и прадеды.

Фото: Богдан Алмаев

Он подчеркнул, что при украшении окон нужно соблюдать правила безопасности. Работы нужно проводить максимально аккуратно и не забывать об ограничителях на окнах, сообщает "Тюменская линия".