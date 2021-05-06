В Тюмени упекли за решетку мужа и жену, которые раскладывали по тайникам наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего тюменца и его 38-летней жены. Супругов признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В декабре 2019 года муж и жена решили заняться сбытом наркотиков. Через некоторое время семейная пара попалась на глаза сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. А 2 июля 2020 года парочку, которая сама находилась в наркотическом опьянении, задержали во время раскладки наркотиков по тайникам. Во время личного досмотра в тайниках и на съемной квартире обнаружено более 18 граммов запрещенки, что является крупным размером.

С учетом рецидива Калининский районный суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его жена отсидит 7,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.