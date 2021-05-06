В Тобольском, Юргинском и Вагайском районах введен режим повышенной готовности Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Режим повышенной готовности введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском районах, чтобы защитить население и территории от природных пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 мая.

Органам управления, силам территориальной подсистемы РСЧС и организациям, ответственным за решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, предписано обеспечить соблюдение людьми и предприятиями запретов и ограничений, установленных постановлением правительства Тюменской области от 19 апреля 2021 года № 210-п «О введении особого противопожарного режима».

Профильные службы должны будут патрулировать населенные пункты и прилегающие к ним территории. К этому рекомендовано привлечь представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.

Напомним, что с 23 апреля режим повышенной готовности действует в Голышмановском городском округе, а также в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском и Казанском муниципальных районах.