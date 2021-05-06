Еще почти 36 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Тюменскую область Фото: Татьяна Коркина

Почти 36 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в Тюменскую область. Как сообщили в оперативном штабе, общее число доз вакцины, поступившей в регион, приблизилось к 180 тысячам. 170,9 тысячи доз – это «Спутник V», и 7,8 тысячи доз – «ЭпиВакКорона».

Полный курс вакцинации в два этапа прошли почти 75 тысяч жителей региона, прививки «Спутник V» поставили 134,5 тысячи человек. Как отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, в регионе есть все возможности для проведения коллективной вакцинации на предприятиях.

Чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно вакцинировать 60 – 70% населения, что составляет 700 тысяч человек.