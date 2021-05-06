В Тюмени на бульваре Бориса Щербины найден труп девушки, упавшей с балкона Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени в ночь с 4 на 5 мая произошла трагедия около одного из домов на бульваре Бориса Щербины. Здесь местные жители обнаружили труп девушки. Местные жители рассказывают, что она упала с общего балкона и погибла, не исключена и версия суицида.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. По данным департамента здравоохранения региона, вызов на станцию скорой помощи поступил 4 мая в 23.30, и через 10 минут бригада прибыла на место ЧП. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пациентки.