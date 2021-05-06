Погода в Тюмени 6 мая 2021: после жары грядет небольшое похолодание Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сегодня, 6 мая 2021 года, ожидается понижение температуры воздуха. Ночью столбики термометра опустятся до +7…+12 градусов, днем будет +14…+19. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью в северных районах умеренный дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 – 20 м/с.

Погода в Тюмени 6 мая 2021 года Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В этот день крестьяне следили за погодой, по которой можно было сделать выводы о будущем урожае. В народе говорили: «На Егория мороз – будет просо и овес».По народному календарю 6 мая – день Юрия Вешнего (Егорьев день), в честь Георгия Победоносца. Юрьевым, или Егорьевым, он называется потому, что этим именем в русской традиции передавалось имя Георгия.