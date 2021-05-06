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Общество6 мая 2021 12:07

В Тюмени появилось «Дерево памяти», украшенное белыми журавликами

Акция прошла в преддверии Дня победы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени появилось «Дерево памяти», украшенное белыми журавликами

В Тюмени появилось «Дерево памяти», украшенное белыми журавликами

Фото: Тюмень - наш дом

На площади ДК «Поиск» в Тюмени накануне, 5 мая, состоялась акция «Белые журавлики», посвященная Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие – ежегодное, которое проводится в знак памяти и благодарности ветеранам и защитникам за самоотверженное служение Родины.

Стена памяти

Фото: Тюмень - наш дом

В начале мероприятия прошла театральная постановка о начале войны. Свои лучшие тематические номера погибшим в Великой Отечественной войне посвятили творческие коллективы Дома культуры. Здесь же открылась стена памяти, а символическое «Дерево памяти» украсили журавликами, сделанными своими руками.

Праздничный концерт

Фото: Тюмень - наш дом

Акция завершилась минутой молчания.

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