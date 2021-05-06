В Тюмени волонтеры приводят в порядок могилы ветераном Великой Отечественной войны Фото: Тюмень - наш дом

Могилы ветеранов Великой Отечественной войны приведут в порядок сегодня, 6 мая, на кладбище «Червишевском-1» в рамках Международного субботника по благоустройству захоронений участников войны. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, субботники проходят с 17 апреля по 22 июня 2021 года.

Накануне, 5 мая, члены молодежной администрации Тюмени и активисты Тюменского отделения ВОД «Волонтеры Победы» привели в порядок могилы ветеранов на Верхнеборском кладбище. Добровольцы убрали мусор с двадцати могил, очистили от грязи и пыли памятники и обновили старую краску.

Волонтеры убирают мусор на кладбищах Фото: Тюмень - наш дом

Представители департамента городского хозяйства Тюмени поддерживают инициативу по уборке захоронений. Они обеспечивают волонтеров необходимым инвентарем, организуют транспорт и занимаются вывозом мусора. По словам руководителя ТРО ВОД «Волонтёры Победы» Дарьи Терехиной, это важно – оказывать внимание не только живым, но и тем, кого нет на этом свете.

Инвентарем обеспечивают представители администрации Фото: Тюмень - наш дом

- Мы благодарны нашим ветеранам за Победу! К сожалению, в жизни так бывает, что есть захоронения участников Великой Отечественной войны, за которыми некому ухаживать. И мы беремся за эту работу – приводим в порядок могилы. Свою благодарность мы подкрепляем действием, - отметила Дарья Терехина.