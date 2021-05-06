В Тюмени у продавцов-нелегалов изъяли более 100 килограммов овощей и фруктов Фото: Татьяна Коркина

Более сотни килограммов овощей и фруктов изъяли накануне, 5 мая, во время рейда по точкам стихийной торговли.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на нелегального продавца с улицы Республики, 188 составили протокол по статье «Торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок» и по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Ещё три протокола выписали торговцам на улице Мельникайте, 116/стр. 1 и на ул. Ямской, 98а.

У нелегальных торговцев изъяли товар Фото: Тюмень - наш дом

Специалисты ведомств ездят на точки несанкционированной торговли по жалобам тюменцев. В апреле 2021 года пресекли несколько сотен случаев незаконной торговли. Каждый день сотрудники департамента потребительского рынка и полиции составляют протоколы и изымают товар у нелегальных продавцов.

Против продавцов возбуждают дела Фото: Тюмень - наш дом

Напомним, за незаконную торговлю предусмотрены штрафы. Очень часто продавцы торгуют на улицах товарами без документов, не прошедших санитарный контроль. Как правило, у продавцов нет медицинских книжек, а рядом с местами торговли царит антисанитария. Это может привести к заражению различными заболеваниями.