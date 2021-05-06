Тюменца, ездившего в соседнее село за пивом, отправили в колонию Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего жителя деревни Ершина Исетского района. Мужчина признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в пьяном виде.

По данным окружной прокуратуры, 18 октября 2020 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по деревне катается автомобиль Skoda, водитель которого, возможно, пьян. Автопатруль ДПС отправился по его следам и остановил водителя на улице Юбилейной. Медицинское освидетельствование показало, что водитель действительно был пьян. Он ездил в соседнее село за пивом и выпил его, не доехав до дома.

В июле 2019 года и в мае 2020 года водителя уже дважды судили за пьяную езду, но мужчина не сделал должных выводов. Теперь же ему предстоит отсидеть в колонии-поселении 1 год и 3 месяца. А ещё ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.