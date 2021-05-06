Тюменец, за дозу предоставлявший квартиру трем наркоманкам, отправится под суд Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины. Его обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, около 15 лет мужчина употребляет наркотики. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой, в октябре 2020 года он стал пускать к себе в квартиру трех наркоманок, которые делились с ним синтетикой. Полицейские задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения для потребления наркотиков, и 28 октября о его делишках стало известно полиции.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения. Мужчине может грозить лишение свободы до четырех лет.