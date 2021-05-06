В Тюменском районе ловят дачников, нарушающих противопожарный режим
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Специалисты Госпожнадзора по Тюменскому району, полицейские и чиновники проводят профилактические рейды по дачам и садоводческим обществам. Нарушителей противопожарного режима привлекают к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Практика показывает, что основная причина возгораний на дачах – нарушение правил пожарной безопасности во время уборки территории. Дачника нужно знать и соблюдать следующие правила, чтобы случайно не устроить пожар и нарваться на штрафы:
- вовремя очищайте участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора;
- не устраивайте на участках свалки горючих отходов;
- около каждого здания на даче установите ёмкость с водой или огнетушитель;
- обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке.
Жителям напоминают о противопожарном режиме
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР?
Если вы обнаружили признаки пожара или горения, необходимо:
- тут же сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану. Назовите адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. Позже встретьте подразделения пожарной охраны;
- примите меры по эвакуации людей и тушению пожаров.
Жителям напоминают об ответственности
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы заметили пожар, звоните по телефону 01 или 101.