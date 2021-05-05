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Общество5 мая 2021 14:49

Тюменцы могут предложить свой вариант открытой площадки набережной

Результаты анкетирования объявят в конце лета
Виктория Терина
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Тюменцы могут предложить свой вариант открытой площадки набережной Фото предоставлено КП

Тюменцы могут предложить свой вариант открытой площадки набережной Фото предоставлено КП

Жители Тюмени поучаствовать в создании концепции открытой площадки набережной, пройдя опрос до 15 июня и высказав любое мнение - чего не хватает и что стоит убрать.

Тюменцам предлагают рассказать, зачем они приезжают на набережную, какое время года для них лучше для прогулок, чем они занимаются, находясь на достопримечательности. Высказаться на темы детского, взрослого и спортивного видов досуга, озеленения площадки, передвижения по набережной на транспортных средствах можно заполнив анкету. По длине всей набережной размещены QR-коды, которые ведут на опрос.

- Здесь мы гуляем, встречаемся с друзьями, делаем фото на память, привозим родственников, играем с детьми. Хочется сделать набережную не только проходимым местом, куда приезжаешь на часок, а местом, где ты активно проводишь время или, наоборот, прячешься от городской суеты, где учишься новому и находишь друзей, где есть локации для интересного отдыха любой компании, - рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства».

Результаты анкетирования передадут Администрации города Тюмени и к концу лета на открытой встрече архитектурное бюро представит финальную концепцию.