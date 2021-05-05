В Тобольске задержали таксиста, который украл деньги у пьяного клиента Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о пропаже сотового телефона и краже денег с банковского счёта обратился мужчина. Полицейские выяснили, что потерпевший, возможно, оставил телефон в такси, услуги которого он заказывал до пропажи гаджета.

Водителя такси нашли и оказалось, что потерпевший действительно оставил телефон в салоне автомобиля. В полиции подозреваемый признался, что деньги в сумме 20 тысяч рублей он перевёл с банковского счёта клиента, когда тот передал ему сотовый телефон. В этот момент клиент находился в алкогольном опьянении и не смог самостоятельно оплатить за услуги таксисту. А злоумышленник решил воспользоваться моментом и украл деньги.

Телефон вернули законному владельцу, а против таксиста возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.