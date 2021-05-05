Тюменские автоинспекторы усилили контроль трезвости водителей Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменские автоинспекторы в праздничные дни особенно тщательно следят за движением автомобилей на загородных автодорогах, в местах отдыха и дачных товариществах. ГИБДД проверяет водителей на трезвость, контролирует соблюдение скорости и правил перевозки детей в автомобилях.

За прошедшие дни ДПС дважды помогли людям, которым потребовалась неотложная медицинская помощь. Так, на 10-м километре Салаирского тракта к автоинспекторам обратился мужчина, который пилой повредил руку. Сотрудники ГИБДД сами доставили раненого в больницу.

На 30-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тадва к полицейским подбежал житель одной из деревень, его ребёнок выпил ядовитую жидкость и автоинспекторы быстро сопроводили автомобиль «Тойота Камри», в котором находилась семья пострадавшей девочки, до детской больницы.

Напомним, мы писали ранее, как в Тюмени двухлетняя девочка упала с лопаткой во рту и получила травму.