Мультицентры Тюмени, Тобольска и Ишима помогут подготовится к акции «Бессмертный полк» Фото: Бессмертный полк России, официальная страница в соцсети

Мультицентры в Тюмени, Тобольске и Ишиме помогают жителям сканировать портреты ветеранов для онлайн-шествия «Бессмертный полк» . Оцифровать бумажные снимки для акции можно: с 5 по 7 мая с 10 до 20 часов в Ишиме по адресу улица Ленина, 7, в Тобольске – по адресу Красноармейская улица, 6/4, в Тюмени – Ванцетти,1.

– Мы присоединились к этой акции, потому что для нас это важно – помочь жителям города почтить память солдат, которые стояли за Родину в Великой Отечественной войне, – говорит руководитель мультицентра «Моя территория» в Тюмени Ирина Мустыгина.

Администраторы мультицентров также объясняют как разместить фотографии на сайте «Бессмертного полка», а при желании могут на месте оформить заявку на участие в акции и выложить цифровую фотографию для участия в онлайн-шествии.

Руководитель мультицентра в Тюмени пообещала, что всем кто обратится с 10 до 22 часов с 5 по 9 мая включительно, обязательно помогут.

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15 часов по местному времени во всех регионах России. Для участия в акции нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» , а также через соцсети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти» .

Фотографии ветеранов попадут в трансляцию и примут участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Тому кто подавал заявку заранее придет оповещение о времени «прохождения» Героя в строю «Бессмертного полка».