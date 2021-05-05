Доверчивая тюменка лишилась денег из-за телефонных аферистов Фото: Татьяна Коркина

В полицию Тюмени обратилась 52-летняя местная жительница и сообщила, что у неё украли 55 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и рассказав ей о якобы несанкционированном снятии денег с её счёта сам похитил у тюменки крупную сумму. Мошенник, используя психологическую тактику, убедил женщину через банкомат перевести все деньги с банковской карты на якобы безопасный счет. Доверчивая женщина выполнила требования звонившего, а потом осознала, что попалась на уловки мошенника.

Следственным отделом УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит аферистам - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемых разыскивают.

Тюменские полицейские настоятельно рекомендуют жителям быть более бдительными и не попадаться на уловки мошенников.