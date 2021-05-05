К патриотическому интерактивному флешмобу «Мелодия Победы» присоединились более 250 человек

Фото предоставлено КП

В преддверии 76 годовщины Великой Победы компания «Россети Тюмень» дала старт патриотическому флешмобу «Мелодия Победы». В социальной сети Инстаграм энергетики делятся видеороликами с песнями военных лет. К патриотической инициативе присоединились жители трех регионов Западной Сибири, Москвы и ближнего зарубежья.

Социальный проект «Мелодия Победы» объединяет неравнодушных людей разных поколений, профессий и взглядов, чтобы укрепить историческую память о подвиге наших предков. Главная цель интерактивного флешмоба – сохранение патриотического наследия времён Великой Отечественной войны. Песни, написанные в военное время, имеют свою историю: грустные и задорные, строевые и походные – все они вдохновляли солдат во время боя, напоминали о близких и родном доме.

Фото предоставлено КП

За неделю реализации проекта к челленджу энергетиков присоединились уже 259 человек. Военные песни исполняют малыши, школьники и взрослые. Региональная национально-культурная автономия «Ногай Эл» Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовала в рамках «Мелодии Победы» грандиозный праздничный концерт, где песня «Три танкиста» прозвучала на 7 языках: русском, ненецком, кумыкском, чувашском, аварском, ногайском и чеченском. А восьмиклассники-юнармейцы из Нового Уренгоя исполнили известное произведение из кинофильма «Офицеры». Кроме того, песенный флешмоб поддержала многократный лауреат международных вокальных конкурсов из Москвы Лариса Озерова.

«Мелодия Победы» уже звучит в четырех регионах России и Казахстане. Для участия в акции любой желающий может записать исполнение военной песни и поделиться этим видео на своей странице в социальных сетях, указав в описании хештеги #МелодияПобеды #76летпобеде #Россети #РоссетиТюмень. При упоминании официального аккаунта компании @rosseti_tumen видеоролик автора может увидеть многотысячная аудитория «Россети Тюмень».