Погода в Тюмени на 5 мая: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 5 мая, в Тюмени переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С, днем +23, +28 °С.

На юге Тюменской области в дневные часы местами порывы до 18-20 м/с.

Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук - это растение считали на Руси целебным и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде - с соленой рыбой и хлебом. Клали его в разные блюда - добавляли к мясу, к рыбе, к овощам.