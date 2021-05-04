Тюменские знатоки завоевали награды в игре «Что? Где? Когда?» на школьном чемпионате России

Школьный чемпионат России по интеллектуальным играм прошёл в Санкт-Петербурге 2 и 3 мая. Тюменскую область представляли три школьных команды, играя в «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартет» с лучшими командами страны.

Всего участие в чемпионате приняла 81 команда из 26 субъектов Российской Федерации в трёх возрастных категориях: «М» (7-8 классы), «Ш» (10-11 классы) и «В» (выпускники 2020 года). Итоги подводились по игре «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартет» в каждой возрастной категории. Тюменскую область по результатам отборочных чемпионатов представляли три команды: две в группе «Ш» и одна в группе «М». После 7 туров плотной игры в «Что? Где? Когда?» тюменские школьники в составе команды «Очки Егора Летова» заняли третье место в группе «Ш», показав лучший старт четвёртого тура среди команд подгруппы. До второго места команде не хватило лишь одного взятого вопроса. Тюменские ребята впервые завоевали награды за «Что? Где? Когда?» за 20 лет проведения чемпионатов России.

- Точно можно сказать, что турнир был непростой и по уровню вопросов, и по конкуренции, и по напряжению: 84 вопроса ЧГК + четыре боя эрудит-квартета. Опыт был очень интересный и команда, конечно, очень довольна результатом, даже нет обиды за то, что до второго места отрыв всего в один вопрос, - Никита Палий, игрок команды «Очки Егора Летова».

Но этим достижения тюменцев на чемпионате не закончились. Александра Падерина показала четвёртый результат, а Анна Булавчук пятый в личном рейтинге «Эрудит-квартета». Алиса Огибалова в составе команды «Дети дона Басса» вышла в финал «Эрудит-квартета», который в этом году проходил на чемпионате впервые.

Итоги выступления тюменских игроков прокомментировал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин:

- Всё интеллектуальное сообщество региона гордится ребятами. Они проделали хорошую работу со своим тренером Александром Воробьёвым и получили заслуженные медали. Последний год мы не прекращали проводить игры, а делали их в масках. Вот накопленный опыт и условия дали свои результаты.