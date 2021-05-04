Александр Моор отреагировал на скандал с «деревянным» пряником для ветерана Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор отреагировал на скандал, разразившийся после того, как ветерану подарили «деревянный пряник». По его словам, власти ежегодно делают подарки ветеранам на 9 мая, и в них находятся разные продукты.

- В основном они находятся в упаковке, дающей продолжительный срок хранения: от полугода до двух лет, - всего десять позиций. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно, - отмечает глава региона.

Те люди, которые собирали подарок, решили включить в него ишимский пряник. Однако этот десерт, как и другая выпечка, долго не хранится. Александр Моор рассказал, что ситуацию разобрали ситуацию с руководителем предприятия, который тоже расстроился из-за случившегося.

- Мы учтем этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может, - заверил Александр Моор.