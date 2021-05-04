Энергетическая компания региона примет на практику около 200 студентов

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Студенты из ведущих учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО пройдут производственную практику на объектах крупнейшей энергетической компании страны в 2021 году.

Около 200 учащихся будут работать в основных отделах компании, где смогут изучить все детали профессии в сферах ремонта и эксплуатации энергообъектов, информационных технологий, обслуживания систем релейной защиты и автоматики.

Специалистами создан комплексный план производственной практики для эффективного погружения в работу энергетиков. Студенты узнают о новшествах в отрасли из первоисточника: будущих профессионалов будут курировать опытные наставники из числа передовых сотрудников, благодаря чему практиканты получат подробную информацию о специфике функционирования энергокомпании. Более того, за счет практики ребята смогут наработать опыт на объектах, необходимый для получения определенной группы допуска по электробезопасности, что позволит при трудоустройстве сразу же приступить к своим обязанностям.

– Компания максимально вовлечена в процесс подготовки специалистов. Для нас это инвестиции в будущее: от навыков и компетенций молодых работников зависит реализация перспективных планов предприятия. Сегодня именно кадровый потенциал является одним из ключевых факторов конкурентоспособности любой компании, – отметил заместитель генерального директора, руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Напомним, что энергетическая компания реализует модель непрерывного образования «школа – вуз – предприятие». Во многих городах работают специализированные энергоклассы, проводится профильная всероссийская олимпиада школьников. Как один из крупнейших работодателей макрорегиона, предприятие участвует в проекте сетевого взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями топливно-энергетического комплекса Ханты-Мансийского автономного округа «Электродвижущая сила Югры».