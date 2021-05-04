Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 мая 2021 года увеличилось на 45 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Тюмени зарегистрировано и подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 35 336 случаев COVID-19.

За сутки 48 человек выписаны по выздоровлении, за весь период вылечились 33 697 жителей Тюмени. Из общего числа заболевших 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 5 344 человека остаются под медицинским наблюдением. На перевахтовке находится 201 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 473 пациента с коронавирусом.

В России выявлено 7 770 случаев коронавируса. За последние сутки в России выявлено 7 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека. За сутки в России полностью выздоровели 6 755 человек.