Тюменский хирург заставлял пациентов платить за бесплатные операции Фото: pixabay.com

В Тюмени под суд отправится хирург железнодорожной больницы, который заставлял пациентов платить за бесплатные операции. Врача обвиняют сразу в 24 преступлениях по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам».

Как сообщают в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры, в период с 2018 по 2020 годы хирург обманывал пациентов, рассказывая о стоимости проведения хирургических операций, которые предоставляются всем пациентам абсолютно бесплатно. Таким образом он незаконно получал деньги от пациентов за проведенные операции.

Сотрудники транспортной прокуратуры уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу и скоро дело направят в Калининский районный суд Тюмени.

В результате мошенничества врач причинил ущерб своим пациентам на сумму более 350 тысяч рублей.

Напомним, что «КП-Югра» сообщали, как завершилось расследование дела сургутского врача, вынуждавшего инвалидов давать ему взятки.