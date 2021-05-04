Нигатив представит свой музыкальный перформанс в Тюмени на сцене «Дома печати»

Экс-участник небезызвестного шансон-рэп-дуэта «Триада» Владимир Афанасьев выступит в Тюмени на сцене клуба «Дом печати» со своим новым перформансом. Уже 14 мая поклонники творчества Нигатива смогут не только спеть с исполнителем, но и пережить историю каждого трека благодаря актерскому перевоплощению артиста.

Тому, кто еще не знаком с музыкой Владимира, советуем не упустить шанс и узнать его поближе на предстоящем концерте. Он находится в стороне от хайпа, опираясь на более серьезные темы: здесь и социальная критика, и самокопание, и непошлая любовь… А его видео больше похожи на качественный авторский кинематограф.

Нигатив не поет о гламурных вечеринках или жизни городского дна, не старается манипулировать слушателями с помощью дешевых трюков. Его мастерски рассказанные истории универсальны, а главное, они навсегда остаются в памяти.

Афиша концерта

Успевайте занять места в зале, количество мест ограничено. Купить билет можно прямо сейчас онлайн по этой ссылке.

Где: клуб «Дом печати», ул. Осипенко, 81.

Когда: 14 мая в 19.00.

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