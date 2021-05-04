Банк Уралсиб начал ежегодную онлайн-трансляцию жизни сапсанов Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию с места гнездования семейства соколов-сапсанов, которые выводят птенцов на крыше высотного здания банка в деловом центре Уфы. В 2021 году у пары ожидается потомство из трех птенцов.

Сапсаны вернулись в Уфу в середине марта. В настоящее время у птиц 3 яйца, появление первого птенца ожидается, по подсчетам орнитологов, 5-6 мая. После того как все птенцы вылупятся, ученые будут еженедельно проводить фотофиксацию их роста. На возраст около 3 недель запланировано кольцевание молодых соколят, в процессе которого они получат имена. Встать на крыло они должны к началу лета.

Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25-го этажа здания банка Уралсиб, где занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» банк с 2019 года каждую весну ведет онлайн-трансляцию жизни сапсанов. Птицы занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Башкирии, а также включены в Красный список угрожаемых видов МСОП. Места их гнездовий тщательно оберегаются. Для поддержания условий, необходимых птицам для выживания, Уралсиб переносит все регулярные технические работы по обслуживанию здания на более позднее время – после отлета молодых сапсанов. Также по итогам первого опыта наблюдения банк провел ремонтные работы для быстрого схода дождевой воды с места гнездования соколиного семейства.

– За два года проекта исследователи накопили приличную базу видеоматериалов, по которым уже провели успешные выступления на международных и российских экологических конференциях и конкурсах, а также выпустили статьи и короткометражный фильм с помощью волонтеров, – отметила орнитолог и куратор проекта Эльза Габбасова. – Останки трапез сапсанов и другие собранные материалы переданы в Екатеринбург для лабораторного исследования и составления карты пищевого рациона. Все данные успешных кольцеваний вносятся в Российскую сеть по кольцеванию птиц. Кроме того, в процессе трансляций мы активно общались с орнитологами из стран Европы и Азии, которые также интересуются деталями жизни сапсанов в условиях городской среды.

Трансляция банка – уникальный опыт наблюдения за соколами-сапсанами, живущими в городской среде. Для просмотра доступны последние 12 часов записи, можно перематывать и пересматривать. В чате вы можете задавать вопросы о проекте и о птицах, отмечать интересные моменты. Дежурный орнитолог несколько раз в день будет отвечать зрителям.

СПРАВКА «КП»

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