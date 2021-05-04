Тобольские пожарные посоревновались в гиревом спорте Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В спортивном комплексе «Иртыш» состоялись соревнования по гиревому спорту в зачёт спартакиады среди пожарных. На соревновании собрались лучшие спортсмены этого силового вида спорта. Участники поделились на четыре весовых категории: до 68 кг, до 78 кг, до 85 кг и свыше 85 кг.

– В весовой категории до 68 кг, в личном первенстве первое место занял пожарный 37-й ПСЧ Ренат Тажибаев, в весовой категории до 78 кг первое место занял помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 8 ПСО Арсений Макурков, в весовой категории до 85 кг первое место занял водитель службы пожаротушения Рамиль Фазылов, в самой тяжелой весовой категории, свыше 85 кг, победу одержал заместитель начальника СПТ, начальник дежурной смены СПТ 8 ПСО Павел Тимошицкий, – сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Участники также боролись за командные места, и 3-е место заняла команда 128-й ПСЧ. Второе место – команда 37-й ПСЧ. Победителем соревнований по гиревому спорту в зачёт спартакиады 8 ПСО ГУ по Тюменской области стала команда 8 ПСО.