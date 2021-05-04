Медики скорой оказали помощь 1 796 жителям Тюмени и Тюменского района Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Ежедневно у каждой бригады скорой помощи десятки вызовов. А в выходные дни, особенно напряженное время. Так, за минувшие выходные, с 1 по 3 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 796 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренном порядке поступило 930 вызовов, остальные - в неотложной. В стационары увезли 800 пациентов. За выходные в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 844 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни, например повышение артериального давления, температура, боль в пояснице и прочее. Врачи оперативного отдела проконсультировали 1 361 жителя по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медиков. Стоит отметить, что большая часть вызовов, имеющих неотложный характер, передаётся в поликлиники, которые в Тюмени и Тюменском районе работают круглосуточно. Но на особые случаи всё равно приезжает скорая.